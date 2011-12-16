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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 10:59 BJT

〔中国新债〕鞍山银行下周三将发行至多7亿元固息次级债,期限10年

路透上海12月16日电---中国鞍山银行股份有限公司周五公告称,将於下周三(21日)在银行间债市簿记建档发行不超过7亿元人民币固息次级债,期限10年,第五年末附发行人赎回选择权.

公告称,该期债缴款日和起息日为12月22日,发行期为12月21日-22日.采用单利按年付息,主承销商为中信建投证券.根据联合资信评估有限公司的评级结果,发行人主体评级AA-级,本期债券的信用级别为A+级.

该期次级债券发行所募集的资金将用於充实该行附属资本,提高资本充足率,进而优化该行的资本结构,增强营运实力,提高抗风险能力,支持业务不断发展以实现该行的战略目标.

截至2010年12月31日,鞍山银行总资产为410.74亿元,资本充足率达到13.17%.2010年实现营业收入13.79亿元,净利润5.13亿元.(完)

参看相关细节,请点选中国债券信息网(here)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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