美军举行降旗仪式,九年伊战正式结束

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴格达12月15日电---美军周四在巴格达举行降旗仪式，标志持续近九年的伊拉克战争正式结束，而伊拉克北部不时的暴力活动凸显未来威胁该国的种族和宗派纷争。

美国国防部长帕内塔(Leon Panetta)在巴格达机场的降旗仪式上说：“在伊拉克人和美国人洒下了大量鲜血後，实现伊拉克自治和安全的任务已变为现实。”

近4,500名美军士兵和数以万计的伊拉克人在伊拉克战争中丧生。

美军举行了降旗仪式，象征性地结束了这场自越战以来最不得人心的战争。

最後的4,000名驻伊美军士兵将在今年年底前撤离。

被推翻的伊拉克前总统萨达姆已在2006年被处决，最严重的宗派暴力冲突至少也暂时告一段落，但武装分子、脆弱的政府和严重依赖石油出口的经济依然困扰着伊拉克。

帕内塔在仪式上表示：“伊拉克将在未来的日子里受到恐怖主义、分裂分子、经济和社会问题等诸多考验。挑战仍然存在，但美国将支持伊拉克人民。”（完）