英国将调遣1.35万军力保卫伦敦奥运

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦12月15日电---英国将为明年夏季伦敦奥运会，派遣多达1.35万名军力，这一数量高於英国在阿富汗驻军。组委会稍早称，国际局势充满不确定性，意味伦敦奥运会安保力量需倍增。

英国国防大臣哈蒙德（Philip Hammond）称，军队将为警方及英国雇用的私人保安提供後援支持，确保奥运会和残奥会场馆周边安全，安保规模将达到英国和平时期最高水准。

军方还将派出特种部队、排爆专家及1,000名强大的应急力量，应对“奥运会相关的社会紧急事件”。

位於伦敦东部斯特拉特福（Stratford）的奥林匹克公园，届时将动用导弹防范空中袭击，2008年北京奥运会和2004年雅典奥运会也采取了类似举措。

哈蒙德发表声明称：“明年伦敦奥运会及残奥会将是英国一代人难遇一次的盛会。”

“我们希望安全能得到保障，从而让所有运动员和参与者尽享比赛，庆祝体育成就和文化活动。”（完）