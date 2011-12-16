《中美贸易分析》中国对美制汽车徵收双反税,展现更加强硬姿态

路透北京12月15日电---中美两国都在为明年贸易摩擦加剧做准备,值此之际,中国决定对美国越野车和其它大排量汽车徵收反倾销和反补贴税,颇具警告意味.

中国周三宣布该决定,开征税率从2%到22%不等.此举不太可能给美国汽车制造商带来太大痛苦,此举不太可能给美国汽车制造商带来太大痛苦, 因其在华销售汽车中,仅有一小部分从美国进口.

但是在中国贸易政策日渐承受压力的情况下,通过打击受到美国政府抒困的重要行业,中国就可以释放出立场强硬的信号,同时施压美国公司为其代言游说美国政府.

新西兰梅西大学(Massey University)国际商务学教授Usha Haley称:"这是在威胁美国公司,告诉它们最好说服自己的政府不要徵收更多关税,否则就可能导致贸易战争,并损害这些公司的在华业务."

"这是非常有效的方式."

就在中国祭出此举的同时,美国正改变自身战术,不再关注中国倾销廉价产品,而是向世界贸易组织(WTO)申诉中国支持国有企业违反该组织规定.

在就业问题成为心腹之患的当下,指责中国不公平竞争,将是美国政客在大选年青睐的手段之一.

美国第一份试图对中国钢管、编织袋和轮胎采取反补贴措施的申诉,遭WTO申诉委员会驳回,但为中国补贴国企这个更微妙的案子敞开了大门.

"美国准备好对中国贸易问题采取更强硬立场.华府正进行自上而下的评估,"安可顾问资深咨询师James McGregor说道.

"美国将攻击整个国企领域和难以量化的补贴行为."