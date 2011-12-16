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债券 | 2011年 12月 16日 星期五 11:14 BJT

〔中国新债〕梅花集团下周五将发行10亿元中票,期限三年

路透上海12月16日电---中国梅花生物科技集团股份有限公司(600873.SS)周五公告称,将於下周五(23日)
簿记建档发行10亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  梅花集团     19        10       3   12/23簿记建档  招商银行     AA        12/27     12/28   
  (600873.SS)                                        工商银行  
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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