《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币早盘小跌,主要受亚币国内因素推动

IFR悉尼12月16日电---美元兑日圆以外亚洲货币早盘小跌,且该走势是受亚币国内因素推动.惠誉调升印尼评级至投资级,以及印度调整外汇远期规则,引发了隔夜对美元兑印尼卢比及兑印度卢比的抛盘,美元严重挫败,过度做多美元的市况也无益其走势.

今日早盘走势是受中国方面动作的影响.中国央行似乎不乐见美元兑人民币在过去两周内大多交投于日内交易区间的最高端,因此借助国有银行火力打压美元兑人民币至汇改以来新低6.3294.中国央行的举动似乎是由本周中美贸易摩擦升温所推动.

这些举措令美元兑其他日圆外亚币承压,少许美元多头准备清仓.上述走势还支撑了风险交易,澳元兑美元与新西兰元兑美元今早均大涨,不过新西兰元走势似乎主要是由交易指令驱动.(完)

--编译 隋芬;审校 丁琦

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