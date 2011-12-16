中国驻洛杉矶领事馆遭枪击

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶12月15日电---中国驻洛杉矶领事馆所在建筑周四遭枪击，警方称他们正在追捕嫌犯。
洛杉矶警察局发言人艾森曼(Norma Eisenman)表示，没有人在这次枪击案中受伤。
她说："那是朝大楼方向开的枪。"
警方称，正在寻找的嫌犯是一名65岁左右、头发花白的亚裔男子。
路透无法立即联系到中国领事馆人员就此置评。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。