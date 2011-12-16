〔中国汇市〕人民币兑美元创汇改新高,维稳意图明确下周或窄幅盘整(更新版)

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* 人民币兑美元早盘大幅上涨

* 盘中汇价刷新2005年汇改来高点纪录

* 部分中资大行早间美元卖盘骤增

* 市场猜度或为央行授意,以打压近期人民币空头力量

路透上海12月16日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五早盘大涨,并一度触及6.3294元的2005年汇改来新高.部分中资大型银行大量推出美元卖盘,推动人民币汇价一扫近日阴霾;市场认为政府方面仍意在维稳,预计下周汇率有望重现窄幅波动的盘整走势.

交易员指出,人民币连续触及日间交易区间下限,助长了做空人民币的投机炒作氛围,对推进人民币汇改步伐不利,虽然政府意愿短期内可能与市场实际需求有冲突,但汇价走势料还将以政府调控为主导.

"现在来看,央行的意图还是很明显的,就是不要'跌停',...'跌停'的字眼太敏感了,可能会起到放大市场预期的作用,导致一些原本不需要美元的人跑去买美元,"上海一银行交易员称.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3352元,较上日创出的半月来低点6.3421元回升.北京时间上午10:52,人民币兑美元即期报6.3466元,较上日收盘价6.3735元上涨逾0.4%,盘中涨幅一度高近0.7%.

上述交易员认为,时下的宏观环境和2008年金融危机有些类似,央行不希望汇率在外围市场不确定的情况下大幅波动,在央行的干预下汇价将回归窄幅盘整走势.

人民币兑美元汇价周四小幅收跌,盘中并连续第二日触及交易区间下限,因欧元区经济前景堪忧,避险情绪令美元倍受追捧.[CNY/CN]此前不久亦曾连续九个交易日触及交易区间下限.

不过今日早盘在即期市场上美元卖盘则骤增,对此上海一外资行交易员称,"主要是几家中资大行早上在很积极的卖出美元,我个人相信背後是有政府的意愿在里面."

该交易员认为,这可能是中国央行增强人民币汇率弹性的举措,也可能是有意打压近期不断做空人民币的空头氛围.

离岸市场上,北京时间11:02,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3785/65元,上日尾盘报6.3985元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.4290/50,上日尾盘为6.4430元.

欧元兑美元周五在亚洲市场守住温和涨幅,此前结束连续三日的跌势,因西班牙公债标售需求强劲以及美国乐观的经济数据带动风险偏好回升.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曾菱; 审校 张喜良

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