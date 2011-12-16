《外汇动态》投机客削减美元/菲律宾披索多头部位,但市场保持谨慎

一些市场人士正伺机进一步抛售美元/菲律宾披索,认为市场仍然偏多,但他们保持谨慎,因对欧债危机的忧虑挥之不去.

"美元/菲律宾披索可能重新试探43.65,但由於欧元区引发的负面情绪,其很难下探,"一欧系银行驻马尼拉的交易员指出.并称投资者仍持有多头仓位有待出脱.(完)