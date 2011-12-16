〔中国货币市场〕回购利率下跌,下周仍将低位徘徊因资金面宽松

路透上海12月16日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五早盘小幅下跌,隔夜和七天期资金供应充足.市场流动性宽松,不少银行都在寻求出借短期资金,造成回购利率下跌;但14天回购由於到期日接近年底,银行不愿出借,该品种利率小幅走升.

交易员并表示,中下旬是财政存款投放较多的时期,市场流动性还会继续改善,预计下周回购利率还将继续徘徊在低位.

"七天回购的价格快接近3.0%了,很久没看到这麽低的价格了"上海一银行交易员称."不仅大行在出钱,很多小行也在联系出钱."

他并指出,由於银行预期年末资金一般需求量偏大,跨年或到期日接近年底的回购品种利率近期可能会出现反弹,但其他品种回购利率将维持低位.

一般情况下,临近年末财政部门会将存放在中国人民银行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:12 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.8857 2.9561 -7.04 2,115.72

七天CN7DRP=CFXS 3.0609 3.4546 -39.37 372.02

14天CN14DRP=CFXS 3.6583 3.4235 +23.48 11.87

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.8863 2.9650 -7.87 463.15

七天CHICNY7D=CFXS 3.0696 3.4493 -37.97 134.20

===============================================================================(完)

--发稿 曲伟治; 审校 杨淑祯

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