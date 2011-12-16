〔全球金市〕现货金上涨1%,结束此前四日连跌走势

欧元债市：近期遭重创的欧元区债市获喘息，德债收益率触及两周半低位
法国10年期公债收益率跌9个基点，至1.01%，较可比德债利差从早盘触及的79个基点收窄至约71个基点，前者为2012年11月以来最宽水准。
路透新加坡12月16日电---现货金XAU=周五上涨1%至每盎司1,586.59美元,结束此前四日连跌走势,因美国就业数据乐观及西班牙公债标售顺利缓解压力.
0319GMT时,美国期金交投最活跃合约GCcv1上涨0.7%,报1,588.3美元.(完)
--编译 王丽鑫;审校 丁琦
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法国10年期公债收益率跌9个基点，至1.01%，较可比德债利差从早盘触及的79个基点收窄至约71个基点，前者为2012年11月以来最宽水准。
路透伦敦2月8日 - 英镑兑美元周三守在1.25美元上方，因央行对英国脱欧冲击经济的警告，未能逆转有关英国经济可能经受住升息暗示的积极影响。
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