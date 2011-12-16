〔全球金市〕现货金上涨1%,结束此前四日连跌走势

欧元债市：近期遭重创的欧元区债市获喘息，德债收益率触及两周半低位

法国10年期公债收益率跌9个基点，至1.01%，较可比德债利差从早盘触及的79个基点收窄至约71个基点，前者为2012年11月以来最宽水准。