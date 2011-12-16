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货币新闻 | 2011年 12月 16日 星期五 11:29 BJT

〔全球金市〕现货金上涨1%,结束此前四日连跌走势

路透新加坡12月16日电---现货金XAU=周五上涨1%至每盎司1,586.59美元,结束此前四日连跌走势,因美国就业数据乐观及西班牙公债标售顺利缓解压力.

0319GMT时,美国期金交投最活跃合约GCcv1上涨0.7%,报1,588.3美元.(完)

--编译 王丽鑫;审校 丁琦

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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