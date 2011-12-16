〔中国新债〕进出口行下周四将招标发行13.2亿元金融债,为五年增发债

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月16日电---中国进出口银行周五公告称,将於下周四(22日)招标发行13.2亿元 人民币固息金融债,为该行今年第22期五年期债的增发债券. 进出口行上周五招标的第22期金融债票面利率为3.52%,发行期12月9日-12月21日,12月27日 上市流通. 下周招标的该期债为进出口行今年第23期金融债券,具体条款如下: 第23期 ---------------------------------------------- 发行总额 13.2亿元 期限/计息方式 五年/固息 招标时间 12月22日10:00-11:00 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 12月23日 起息日 12月21日 发行期 12月22日-12月23日 上市流通日 12月29日 基本承销额 无 付息频率 按年 ----------------------------------------------.(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --发稿 刘昕; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。