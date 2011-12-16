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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 11:50 BJT

〔中国新债〕进出口行下周四将招标发行13.2亿元金融债,为五年增发债

路透上海12月16日电---中国进出口银行周五公告称,将於下周四(22日)招标发行13.2亿元
人民币固息金融债,为该行今年第22期五年期债的增发债券.

  进出口行上周五招标的第22期金融债票面利率为3.52%,发行期12月9日-12月21日,12月27日
上市流通.         

  下周招标的该期债为进出口行今年第23期金融债券,具体条款如下:

                         第23期                    
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  发行总额               13.2亿元             
  期限/计息方式          五年/固息                                   
  招标时间               12月22日10:00-11:00       
  招标方式               单一价格中标(荷兰式)    
  缴款日                 12月23日         
  起息日                 12月21日
  发行期                 12月22日-12月23日      
  上市流通日             12月29日              
  基本承销额             无                   
  付息频率               按年         
  ----------------------------------------------.(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 刘昕; 审校 张喜良

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