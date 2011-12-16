〔基金产业〕PIMCO葛罗斯管理的旗舰债券基金未能幸免规模缩水

路透纽约12月15日电---太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯管理的全球最大债券基金Total Return Fund(PTTRX.O)规模持续缩小,因投资者将资金转去投资其它基金.

晨星(Morningstar)编辑主管Kevin McDevitt称,11月这支基金流出约5亿美元资金,过去12个月的现金流出量达到170亿美元.

晨星称,相比之下,对其它许多应税债券基金而言,11月是个理想的月份,共计流入近102亿美元资金.过去12个月,应税债券基金累计流入1,058亿美元新资金.

对於一支仍管理着2,410亿美元资产的基金而言,资金流出170亿美元也许算不上很糟糕的事情,但却说明投资者对葛罗斯的信心有所降低,葛罗斯管理的基金今年全年表现都不佳,而且11月再次错过资金大规模撤离股市和其它风险资产,转入债券和美国公债的机会.

PIMCO没有立即回复徵询意见的电话或电子邮件.

Total Return Fund今年迄今已上涨3.48%,表现逊於同类基金的平均涨幅5.87%.

与此同时,所谓的避险交易也令其它应税债券基金获益,这些基金流入近102亿美元资金,其中有85亿美元流入保守型中期债券基金.(完)