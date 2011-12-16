〔中国债市动态〕现券收益率波动不大,预计年底前债市整体仍将向好

路透上海12月16日电---中国银行间债市周五早盘现券收益率波动不大.在经济增速下滑大背景下,投资者对未来的政策预期倾向乐观,预计年底前债市大方向仍将造好,然短期资金面波动可能对市场带来扰动.

"相比周二,周三,今天中长期的收益率略往下走了一点,也不是很活跃,这周整体上还是横盘震荡,"上海一券商交易员称.

她表示,由於中国经济增速步入下滑趋势,政策预期开始转向.春节前还不能排除央行再降存款准备金率的可能性,因此债市的大方向仍然是好的.

不过也有银行交易员表示,临近年底,存贷比等各种考核令机构资金压力增大,财政存款的投放时间和量,以及央行公开市场资金回笼力度等将对短期流动性有较大影响,进而现券扰动市场.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五早盘小幅下跌,隔夜和七天期资金供应充足.市场流动性宽松,不少银行都在寻求出借短期资金,造成回购利率下跌;但14天回购由於到期日接近年底,银行不愿出借,该品种利率小幅走升.[ID:nCN1289750]

但21世纪经济报 道周五引述接近国有银行的权威人士称,12月前10天,工农中建四大国有银行存款余额较月初减少4,000亿人民币左右,在存款增长乏力之下,同期新增贷款仅300亿元.[ID:nCN1289286]

日前闭幕的中国中央经济工作会议提出,明年经济社会发展要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性.[ID:nCN1283394]

北京时间11:36,剩余期限约0.978年的央票1101094券最新成交tCN1101094=CFXS在3.49%附近,与上日水平接近;剩余期限约9.93年的国债110024券最新报价CN110024=CFXM为3.50%/3.48%,上日为3.50%/3.46%.(完)