〔印度卢比汇率〕卢比/美元上涨1.8%,上日央行曾出手干预

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透孟买12月16日电---印度卢比周五早盘反弹,在卢比连续三日创纪录低点後,央行昨日出手打压远汇市场投机行为.
0351GMT时,卢比/美元INR=D2报52.68/69卢比,较上日收盘53.64/65上涨1.8%.
卢比早盘一度走强至52.50,而周四曾触及纪录低位54.30.
周四市场收盘後,印度央行缩小银行在外汇市场上的交易范围限制,此举令市场人士难以在长期内留有投机仓位.(完)
--编译 侯向明;审校 高琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。