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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 12:19 BJT

〔印度卢比汇率〕卢比/美元上涨1.8%,上日央行曾出手干预

路透孟买12月16日电---印度卢比周五早盘反弹,在卢比连续三日创纪录低点後,央行昨日出手打压远汇市场投机行为.

0351GMT时,卢比/美元INR=D2报52.68/69卢比,较上日收盘53.64/65上涨1.8%.

卢比早盘一度走强至52.50,而周四曾触及纪录低位54.30.

周四市场收盘後,印度央行缩小银行在外汇市场上的交易范围限制,此举令市场人士难以在长期内留有投机仓位.(完)

--编译 侯向明;审校 高琦

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