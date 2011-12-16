《热点透视》油价势必将接受现实考验

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Una Galani 编译 隋芬

路透维也纳12月15日电---油价似乎将难逃现实的考验.布兰特原油周三重挫4%,是年底普遍资产抛售的结果,但亦或标志着一波更惨烈跌势的开始.日益黯淡的全球增长前景的影响,已开始盖过当前中东再度出现严重供应中断的风险.市场可能因此陷入供过於求的局面.

石油输出国组织(OPEC)决定维持3,000万桶的日产量,据OPEC与国际能源署(IEA)的估计,这将能保持明年供需平衡.但这个结论必须有一个前提,即OPEC与IEA相对乐观的经济增长预测能够实现.OPEC认为明年全球经济将增长3.6%,欧元区将增长0.4%.

OPEC在最新月报中承认,市场对经济的预估区间较为宽泛,但即便是这样的区间也未完全涵盖最悲观的判断.OPEC对全球经济增速预估区间的下端在3%,但渣打银行分析师预测欧元区将会陷入衰退,经济将萎缩1.5%,全球增速则将放缓至仅为2.2%.

投资者必需在当前的衰退风险与地缘政治不稳的背景之间作出权衡.利比亚石油产量到明年第二季料恢复至战前水平.另外,尽管霍尔木兹海峡的石油运输若中断将导致油价飙升,但现在来看真正出现冲突的风险还不大,尽管对伊朗的制裁更加严厉.

相对乐观的全球增长预估目前符合OPEC的心意,可允许其成员国几乎满负荷生产,以赚取接近最高纪录的年收入.不过,若经济增长下滑幅度超出预期,则将迫使OPEC削减生产,但那时OPEC未必能就各国产出配额达成协议,而伊拉克这样的成员国可能继续增产,使新的产量上限面临威胁.当需求放缓时,OPEC的内斗将只会加快油价跌势.(完)