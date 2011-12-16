〔表格〕欧元区10月贸易顺差为11亿欧元,调查预估为顺差10亿

欧元债市：近期遭重创的欧元区债市获喘息，德债收益率触及两周半低位
法国10年期公债收益率跌9个基点，至1.01%，较可比德债利差从早盘触及的79个基点收窄至约71个基点，前者为2012年11月以来最宽水准。
路透布鲁塞尔12月16日电---欧盟统计局周五公布:
* 欧元区10月贸易顺差为11亿欧元(路透调查预估为顺差10亿欧元)
* 欧元区9月贸易收支修正後为顺差27亿欧元,初值为顺差29亿欧元
* 欧元区10月经季节调整的出口较前月下降1.9%,进口下降0.7%
* 欧元区10月未经季节调整的出口较上年同期上升6.0%,进口按年上升7.0%
具体数据如下(单位为10亿欧元):
欧元区17国 2011年 2010年 2011年 2011年
10月 10月 9月 1-10月
出口 147.7 139.8 151.2 1,428.9
进口 146.6 136.7 148.6 1,447.7
贸易收支 1.1 3.1 2.7 -18.8
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--编译 孙茉莉;审校 隋芬
法国10年期公债收益率跌9个基点，至1.01%，较可比德债利差从早盘触及的79个基点收窄至约71个基点，前者为2012年11月以来最宽水准。
路透伦敦2月8日 - 英镑兑美元周三守在1.25美元上方，因央行对英国脱欧冲击经济的警告，未能逆转有关英国经济可能经受住升息暗示的积极影响。
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