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货币新闻 | 2011年 12月 16日 星期五 18:11 BJT

〔表格〕欧元区10月贸易顺差为11亿欧元,调查预估为顺差10亿

路透布鲁塞尔12月16日电---欧盟统计局周五公布:

* 欧元区10月贸易顺差为11亿欧元(路透调查预估为顺差10亿欧元)

* 欧元区9月贸易收支修正後为顺差27亿欧元,初值为顺差29亿欧元

* 欧元区10月经季节调整的出口较前月下降1.9%,进口下降0.7%

* 欧元区10月未经季节调整的出口较上年同期上升6.0%,进口按年上升7.0%

具体数据如下(单位为10亿欧元):

欧元区17国 2011年 2010年 2011年 2011年

10月 10月 9月 1-10月

出口 147.7 139.8 151.2 1,428.9

进口 146.6 136.7 148.6 1,447.7

贸易收支 1.1 3.1 2.7 -18.8

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--编译 孙茉莉;审校 隋芬

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