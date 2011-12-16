〔中国金融〕北京金融资产交易所建国内首个信托信息服务系统

路透北京12月16日电---中国北京金融资产交易所周五宣布,其开发的中国首个信托业务信息服务系统正式上线,这是首个为信托公司、投资人等各类信托市场参与主体提供的电子化信息服务平台,可提供信息发布、信息查询、交流互动等服务.

"这个基於互联网的系统将突破传统信托市场的地域限制和信托信息交流的时间限制."北金所常务副总裁王乃祥称,该平台可提升信托市场流动性、促进项目信托融资、汇聚信托投资人资源、推动信托创新等.

北京市金融工作局局长助理杨柳表示,由於缺乏专业化的信托受益权二级流通市场,造成信托投资的风险转移机制缺失;而缺乏流动性也导致信托计划规模小型化和期限短期化.

她表示,北金所研制的信托业务信息服务系统,是为化解信托市场信息不对称问题以及流动性缺失问题进行的有益探索.

据信托业协会数据显示,截至9月底,中国信托业资产规模近4.1万亿元人民币,集合信托余额为1.15万亿元,单一信托余额为2.79万亿元,管理财产信托余额为1,559亿元.(完)