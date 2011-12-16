《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月16日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *国家电网 100 100 12 12/23簿记建档 国开行 AAA 12/26 12/27 中信证券 ============================================================================================= *久立特材 5 0.2 12 12/23簿记建档 招商银行 A+ 12/27 12/28 ( 002318.SZ ) ============================================================================================= *长虹集团 10 10 12 12/23簿记建档 农业银行 AA 12/27 12/28 ============================================================================================= 万向钱潮 15 15 12 12/20簿记建档 光大银行 AA 12/21 12/22 ( 000559.SZ ) ============================================================================================= 中炬高新 7.5 3 12 12/20簿记建档 光大银行 AA- 12/21 12/22 ( 600872.SS ) ============================================================================================= 上海城投 50 25 12 12/20簿记建档 交通银行 AAA 12/21 12/22 开发总公司 国开行 ============================================================================================= 厦门港务 6 6 12 12/20簿记建档 深发展 AA 12/21 12/22 控股集团 ============================================================================================= 宝钢集团新疆 10 10 12 12/20簿记建档 工商银行 AA 12/22 12/23 八一钢铁公司 ============================================================================================= 山东商业集团 15 15 12 12/22簿记建档 工商银行 AA+ 12/23 12/26 ============================================================================================= 中铁二十五局 4 2 12 12/22簿记建档 招商银行 AA 12/26 12/27 ============================================================================================= 漳州发展 2 2 12 12/22簿记建档 招商银行 A+ 12/26 12/27 ( 000753.SZ ) ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *平煤神马 30 30 5 12/23簿记建档 民生银行 AAA 12/27 12/28 能源化工集团 ============================================================================================= *广西建工集团 5 5 3 12/23簿记建档 华夏银行 AA- 12/27 12/28 ============================================================================================= *梅花集团 19 10 3 12/23簿记建档 招商银行 AA 12/27 12/28 ( 600873.SS ) 工商银行 ============================================================================================= 宜宾国资公司 20 3.3 5 12/19簿记建档 国开行 AA+ 12/20 12/21 (固息,附第三年末投资人选择权) 3.3 5 (浮息,一年定存为基准利率) ============================================================================================= 新疆艾比湖 5.5 5.5 7 12/20簿记建档 华夏银行 AA 12/22 12/23 农工商联合总公司 (浮息,一年Shibor基准) (附第五年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ============================================================================================= 中原环保 2.3 2.3 3 12/20簿记建档 广发银行 AA- 12/21 12/22 ( 000544.SZ ) ============================================================================================= 福建轻纺 17 7 5 12/21簿记建档 光大银行 AA- 12/22 12/23 控股公司 国开行 ============================================================================================= 陕西交通 50 50 3 12/21簿记建档 工商银行 AA 12/22 12/23 建设集团 交通银行 ============================================================================================= 广州地铁 100 30 5 12/22簿记建档 中国银行 AAA 12/23 12/26 总公司 建设银行 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 冉莹; 审校 丁淑琴 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短