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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 17:16 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月16日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

 发行人    注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
            (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)
============================================================================================= 
无
============================================================================================= 

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        承销商    主体评级   起息日  上市日
              (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日)
=============================================================================================
*国家电网      100       100      12   12/23簿记建档  国开行       AAA      12/26    12/27
                                                      中信证券
=============================================================================================
*久立特材        5       0.2      12   12/23簿记建档  招商银行     A+       12/27    12/28
(002318.SZ)
=============================================================================================
*长虹集团       10       10       12   12/23簿记建档  农业银行     AA       12/27    12/28
=============================================================================================
万向钱潮        15       15       12   12/20簿记建档  光大银行     AA       12/21    12/22
(000559.SZ)
=============================================================================================
中炬高新         7.5      3       12   12/20簿记建档  光大银行     AA-      12/21    12/22
(600872.SS)
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上海城投        50       25       12   12/20簿记建档  交通银行     AAA      12/21    12/22  
开发总公司                                            国开行
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厦门港务         6        6       12   12/20簿记建档  深发展       AA       12/21    12/22  
控股集团                                           
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宝钢集团新疆    10       10       12   12/20簿记建档  工商银行     AA       12/22    12/23  
八一钢铁公司                                           
=============================================================================================
山东商业集团    15       15       12   12/22簿记建档  工商银行     AA+      12/23    12/26  
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中铁二十五局     4        2       12   12/22簿记建档  招商银行     AA       12/26    12/27
=============================================================================================
漳州发展         2        2       12   12/22簿记建档  招商银行     A+       12/26    12/27
(000753.SZ)
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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*平煤神马      30        30       5   12/23簿记建档    民生银行     AAA     12/27     12/28
 能源化工集团
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*广西建工集团   5         5       3   12/23簿记建档    华夏银行     AA-     12/27     12/28     
=============================================================================================
*梅花集团      19        10       3   12/23簿记建档    招商银行     AA      12/27     12/28   
(600873.SS)                                            工商银行  
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宜宾国资公司   20        3.3      5   12/19簿记建档    国开行       AA+     12/20     12/21
                       (固息,附第三年末投资人选择权)
                         3.3      5
                         (浮息,一年定存为基准利率)       
=============================================================================================
新疆艾比湖      5.5       5.5     7   12/20簿记建档   华夏银行      AA      12/22     12/23
农工商联合总公司         (浮息,一年Shibor基准)
                   (附第五年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权)                            
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中原环保        2.3       2.3     3   12/20簿记建档   广发银行      AA-     12/21     12/22
(000544.SZ)                                            
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福建轻纺       17         7       5   12/21簿记建档   光大银行      AA-     12/22     12/23
控股公司                                              国开行
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陕西交通       50        50       3   12/21簿记建档   工商银行      AA      12/22     12/23
建设集团                                              交通银行
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广州地铁      100        30       5   12/22簿记建档   中国银行      AAA      12/23    12/26                                          
总公司                                                建设银行              
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
 
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
============================================================================================= 
无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具): 
 
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日 
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
============================================================================================= 
无
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   注:*代表新增.(完)

  --整理 冉莹; 审校 丁淑琴

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
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  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
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