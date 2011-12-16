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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 12:57 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元脱离两周低点,受益於空头回补

路透惠灵顿/悉尼12月16日电---澳元和新西兰元兑美元周五在空头回补帮助下上涨,脱离两周低点.此前围绕欧债问题的担忧令投资者纷纷买进政府公债避险.

澳元兑美元AUD=D4小涨至0.9977,纽约尾盘为0.9919,周四一度下探0.9862.亚洲股市走强,以及东京市场人士和澳洲出口商的买兴带来一些支撑.

不过本周澳元仍累计下滑2%.交易商称短期看市场仍偏空,在0.9700美元低点存在买兴.0.9650附近并没有大规模停止单,暗示澳元走势仍偏于下行.

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