〔澳新汇市〕澳元和新西兰元脱离两周低点,受益於空头回补

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼12月16日电---澳元和新西兰元兑美元周五在空头回补帮助下上涨,脱离两周低点.此前围绕欧债问题的担忧令投资者纷纷买进政府公债避险.
澳元兑美元AUD=D4小涨至0.9977,纽约尾盘为0.9919,周四一度下探0.9862.亚洲股市走强,以及东京市场人士和澳洲出口商的买兴带来一些支撑.
不过本周澳元仍累计下滑2%.交易商称短期看市场仍偏空,在0.9700美元低点存在买兴.0.9650附近并没有大规模停止单,暗示澳元走势仍偏于下行.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。