《企业看点》--12月16日财务活动报导摘要

路透12月16日电---以下为其它媒体周五对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 法国日报La Tribune在网站上报导,法国奶制品集团Lactalis正在就收购瑞典第二大奶制品企业Skanemejerier进行排他谈判.[ID:nL6E7NF799]

* 法国回声报在网站上引述未具名的消息人士报导,巴黎银行(BNPP.PA)正考虑部分或全部出售所持的房地产投资公司Klepierre(LOIM.PA)50.91%股份.[ID:nL6E7NF7D9]

* 香港明报周五报导,以市值计中国第二大煤炭生产商--兖州煤业股份有限公司(1171.HK)(600188.SS)计划在2012年将其所有澳洲煤业资产在澳洲上市,以实现未来的购并计划.[ID:nCH0090785]

* 芬兰周刊Tekniikka&Talous周五报导,芬兰游戏公司Rovio计划於2013年在香港证交所首次公开发行(IPO).Rovio开发了全球最受欢迎游戏"愤怒的小鸟(Angry Birds)".[ID:nL6E7NF74Z]

* 澳洲媒体周五报导,美国能源企业Apache Energy(APA.N)已经与澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)签署协议,购买Burrup Fertilisers的65%股份.[ID:nL3E7NF3WZ]

* 金融时报周五报导,德意志银行(DBKGn.DE)已经启动对其全球资产管理业务的出售,价格约为20亿欧元.[ID:nL6E7NG002]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)