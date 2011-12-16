〔路透基点〕香港理文造纸四年期贷款规模扩至等额35亿港元--RLPC

路透香港12月16日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导,香港理文造纸有限公司的四年期定期贷款规模已扩至等额35亿港元,高於25亿港元的先前目标,16家银行参贷.

恒生银行、汇丰银行、瑞穗实业银行及渣打银行担任是次一般联贷案的受托主办行和额度分配行(账簿管理人),理文造纸是一家生产箱板纸的上市公司,发债筹集资金用於再融资.

本期贷款分为19.9亿港元和1.95亿美元两部分,最高综合收益为305基点,利率较香港银行同业拆息利率(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码255基点.

理文造纸的这宗分期摊还贷款有两年宽限期,平均年限为三年.

贷款签约日期定为12月21日.(完)