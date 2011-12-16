《外汇动态》美元/印度卢比跌穿费波纳齐61.8%回档位,或下看52.00

0455GMT--美元兑印度卢比INR=D2跌穿本月稍早升势的61.8%费波纳齐回档位,因银行间投机客在印度央行出手维稳卢比後抛售该货币对.

美元兑卢比下跌2.4%至52.37,略低於回档位52.38.若今日该货币对终场收在52.38之下,或许会跌至51.95-52.00,即76.4%回档位附近.

美元兑卢比的下一道支撑位料在12月2日所及低位51.20.

一年期美元兑卢比无本金交割远期外汇(NDF)INR1YNDFOR=和一个月期美元兑卢比NDF的价差从周四所及近八个月最高位272个跳动点,跌至240个跳动点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]