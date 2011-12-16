《愤怒的小鸟》开发商计划2013年赴港上市

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透赫尔辛基12月16日电---芬兰《Tekniikka&Talous》周刊周五报导，开发热门游戏《愤怒的小鸟》（Angry Birds） 的芬兰游戏公司Rovio计划於2013年赴香港上市。
Rovio市场总监Peter Vesterbacka对《Tekniikka&Talous》表示，此举的目的是将公司打造一家与市值653亿美元的迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)接近的媒体帝国。
“这是我们的目标。我们没理由不能将公司打造成那样的规模。”《Tekniikka&Talous》引述Vesterbacka的说法称，Vesterbacka还表示2011年公司营收约为1亿美元，而2010年为1,000万美元。
《愤怒的小鸟》从2009年推出面向苹果(AAPL.O)iPhone的应用程式起，一直高居下载排行榜首位，两年时间下载量达到创纪录的6亿次，而竞争对手艺电(Electronic Arts)ERTS.O的主打游戏《俄罗斯方块》（Tetris）去年手机下载量为1亿次。
Rovio已发布两款新的《愤怒的小鸟》游戏，Vesterbacka表示，2012年公司将再推出5-6款《愤怒的小鸟》系列游戏。
除传统的游戏领域外，Rovio还将《愤怒的小鸟》推向玩具和游戏乐场，并考虑拍摄电影。（完）
--编译：李富强;发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。