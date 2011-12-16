《外汇动态》一个月期欧元/美元隐含波动率触及三个半月低位

0533GMT---一个月期欧元/美元隐含波动率EUR1MO=触及三个半月低位,进一步远离今年下半年占据主导的高水准.一些人认为这些水准过高.

期权交易商指出,这是因为许多机构赶在圣诞节假期前结账,而非出於对欧债危机的疑虑减轻.

"此外,波动率也太高了,其中的风险溢价过多.人们为期权因时减值(time decay)支付的代价过高,目前是彻彻底底的清仓,"一位期权交易商指出.

一个月期欧元/美元隐含波动率最新报12.7%,在50日和100日移动均线下方,为9月初以来的最低水平.(完)

--编译 肖群英;审校 吴云凌

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