〔中国房地产〕北京市称房价稳中有降目标基本实现,限购政策明年延续

路透北京12月16日电---中国新闻网周五引述北京市住建委称,该市提出的"房价稳中有降"目标已基本实现;而目前执行的限购政策在明年将会延续.

住建委数据显示,经过一年最严格的房地产调控,截至目前,北京市新建普通住房成交均价比去年下降5.1%,新建商品住房价格同比涨幅累计回落6.9个百分点,环比连续三个月停涨後在10月份开始下降,居民家庭首次购房比重达90%.

"北京市将严格贯彻落实中央房地产调控各项决策部署,保持调控政策的连续性和稳定性."报导引述北京住建委负责人表示.

为拽住高房价的缰绳,北京市此前陆续出台多项严厉调控政策,包括对已拥有一套住房的北京市居民家庭限购一套,外地人购房须持有五年纳税证明等.[ID:nCN1609447]

本周三闭幕的中央经济工作会议指出,明年要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归,加快普通商品住房建设,扩大有效供给,促进房地产市场健康发展.[ID:nCN1283394](完)