〔中国债市〕现券收益率小幅下行,政策松动传言触发投资热情

路透上海12月16日电---中国银行间债市周五现券收益率小幅下行,人气明显回升.市场传言宽松政策将出台,激发买气,进一步向好的资金面更是提供强力支撑.不过在政策兑现前,下周债市将维持平盘震荡,更好的行情仍需等到跨年之後.

"今天(收益率)下了,都下了2-3个bp,估计和传降存准有关系,"华南一券商交易员称.

他并指出,大型银行的资金依然充裕,能为市场流动性提供保障,资金面走宽的大趋势不会变.存款准备金率的调降只是时间问题,但是农历春节前调降两次的概率不大,预计将坚持"一月一调"的频率.

此前,市场普遍预计存准率的调整最早要到明年1月,但华北一银行交易员认为,宽松政策存在提前的可能.

央行已於本月5日下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次下调.预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五小幅下跌,隔夜和七天期资金供应充足.市场流动性宽松,不少银行都在寻求出借短期资金,造成回购利率下跌;但14天回购由於到期日接近年底,银行不愿出借,该品种利率小幅走升.[CN/CN]

剩余期限约0.92年的央票1101088券最新报价收益率tCN1101088=CFXM为3.4901%/3.4750%,上日尾盘为3.4915%/3.4800%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.8857 3.0762

上日 2.9561 3.4546

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4905/3.4288

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6381/2.5611

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5527/3.4865(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 冉莹; 审校 黄凯

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