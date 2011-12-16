〔中国经济〕明年继续把稳定物价作为宏观调控的重要任务--发改委

欧元债市：近期遭重创的欧元区债市获喘息，德债收益率触及两周半低位
法国10年期公债收益率跌9个基点，至1.01%，较可比德债利差从早盘触及的79个基点收窄至约71个基点，前者为2012年11月以来最宽水准。
路透北京12月16日电---中国国家发展和改革委员会周五称,明年继续把稳定物价总水平作为宏观调控的重要任务,要进一步完善价格调控政策.
发改委网站刊登的全国发展和改革工作会议新闻稿称,明年将支持民间投资进入铁路、市政、金融、能源、社会事业等领域.
发改委还将积极稳妥地推进资源性产品价格改革,试行居民用电阶梯价格制度.择机推出成品油价格改革方案,出台天然气价格改革试点方案.
此外,明年将进一步提高主要粮食品种最低收购价,并将巩固和扩大房地产市场调控成果,促进房地产市场健康发展.(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
法国10年期公债收益率跌9个基点，至1.01%，较可比德债利差从早盘触及的79个基点收窄至约71个基点，前者为2012年11月以来最宽水准。
路透伦敦2月8日 - 英镑兑美元周三守在1.25美元上方，因央行对英国脱欧冲击经济的警告，未能逆转有关英国经济可能经受住升息暗示的积极影响。
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