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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 14:15 BJT

〔韩国股市〕收高,汽车股和三星电子领涨

路透首尔12月16日电---韩国股市周五收高,受美国经济呈现强劲迹象和受挫汽车股稳步反弹提振,但涨幅受限,因机构投资者连续第二天抛售股票.

全球最大存储芯片(晶片)制造商--三星电子(005930.KS)收盘大涨2.96%.

韩国综合股价指数.KS11收升1.15%,至1,839.97点.(完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

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