中国国家副主席习近平将访越南,应对棘手地区关系

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月16日电---中国国家副主席习近平将於下周二开始对越南进行为期三天的访问。此次访问可能是对他如何处理南中国海争端的一个考验。
据中国外交部网站，外交部发言人刘为民周五宣布了此消息，他并表示，习近平在访问完越南後，还将对泰国进行为期三天的访问。外交部网站的简短声明未详述习近平将在两国提出哪些具体问题，以及将可能达成何种协议。
对越南的访问，将使习近平直接面临中国政府棘手的区域关系状况。
中国和越南曾是对抗外国侵略者的患难兄弟，不过也在领土问题上一度关系紧张，越南对於中国的崛起也感到不安。1979年中越短暂爆发战争。
南中国海可能蕴藏大量石油和天然气，也是全球重要海运航线，中国、越南、菲律宾、文莱、马来西亚和台湾等国家和地区，对此地主权存有争端。
今年5月和6月，越南指责中国船只在其专属经济区内骚扰越南船只，中国表示，中方船只并未有任何过失。
10月，中越签署一项试图控制南中国海争端的协议。（完）
--编译：张家伟;发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。