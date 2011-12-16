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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 14:20 BJT

〔日本股市〕小幅收高,但本周仍录得跌幅

路透东京12月16日电---日本股市日经指数周五小幅收高,此前美国经济显示走强迹象;但本周指数仍录得跌幅,因投资者持续担忧欧债危机的影响.

日经指数.N225收高0.3%至8,401.72点,但本周下跌1.6%.

东证股价指数.TOPX收低0.2%至723.56点,本周下滑2%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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