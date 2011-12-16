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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 14:32 BJT

〔澳洲股市〕跟随美股收升0.5%,但零售股JB Hi-Fi因业绩预警而重挫

路透悉尼12月16日电---澳洲股市周五收高0.5%,终止连续三天跌势,得益於美国经济数据强劲暂时吹散欧债危机带来的阴霾,而欧债危机已拖累高风险资产下跌.

交易商情绪谨慎,目前判断是否将出现持续买盘还为时尚早,投资者担忧全球经济体质和公司盈利.澳洲指标股指本周下挫1%,为连续第二周下挫.

据最新数据,指标S&P/ASX 200指数涨19.35点至4,159.20点.周四挫跌1.2%.

澳洲电子零售商JB Hi-Fi(JBH.AX)暴跌15.3%,至两年半低位,该公司周四警告称,上半年利润将下滑5%,因竞争对手亏本卖货以清理库存,但提到,圣诞节前夕销售正在回升.(完)

--编译 肖群英; 审校 白云

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