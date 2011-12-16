〔澳洲股市〕跟随美股收升0.5%,但零售股JB Hi-Fi因业绩预警而重挫

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼12月16日电---澳洲股市周五收高0.5%,终止连续三天跌势,得益於美国经济数据强劲暂时吹散欧债危机带来的阴霾,而欧债危机已拖累高风险资产下跌.
交易商情绪谨慎,目前判断是否将出现持续买盘还为时尚早,投资者担忧全球经济体质和公司盈利.澳洲指标股指本周下挫1%,为连续第二周下挫.
据最新数据,指标S&P/ASX 200指数涨19.35点至4,159.20点.周四挫跌1.2%.
澳洲电子零售商JB Hi-Fi(JBH.AX)暴跌15.3%,至两年半低位,该公司周四警告称,上半年利润将下滑5%,因竞争对手亏本卖货以清理库存,但提到,圣诞节前夕销售正在回升.(完)
--编译 肖群英; 审校 白云
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
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东南亚股市[.SOCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。