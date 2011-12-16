〔中国基金〕QFII A股基金11月平均业绩跌5.2%,逊於国内股票型基金-理柏

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月16日电---汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周五公布报告显示,按照已公布准确数据QFII(合格境外机构投资者)A股基金,其11月整体平均业绩回落5.18%,表现逊於国内股票型基金.今年以来QFII A股基金平均业绩则已回落20.29%,略为落後于国内股票型基金.
根据理柏最新的资产数据分析,整体QFII A股基金11月总资产规模初值为89.88亿美元,较10月修正後终值亿97.67亿美元萎缩8%,人气退潮情况相当严重.
所有的合格境内机构投资者(QDII)基金上月平均业绩下跌3.6%,今年以来QDII基金平均业绩仍亏损19%,亏损幅度与国内股票基金在伯仲之间.
中国股市标杆沪综指.SSEC11月累计下跌5.46%,前11个月共回落16.9%.
11月中国各分类基金涨跌互见,货币市场型、债券型及保证型基金11月平均业绩为正,其余则全盘尽墨.其中中国股票型基金下跌3.82%,今年来累计下跌18.26%.(完)
--发稿 林琦; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。