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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 14:45 BJT

〔中国基金〕QFII A股基金11月平均业绩跌5.2%,逊於国内股票型基金-理柏

路透上海12月16日电---汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周五公布报告显示,按照已公布准确数据QFII(合格境外机构投资者)A股基金,其11月整体平均业绩回落5.18%,表现逊於国内股票型基金.今年以来QFII A股基金平均业绩则已回落20.29%,略为落後于国内股票型基金.

根据理柏最新的资产数据分析,整体QFII A股基金11月总资产规模初值为89.88亿美元,较10月修正後终值亿97.67亿美元萎缩8%,人气退潮情况相当严重.

所有的合格境内机构投资者(QDII)基金上月平均业绩下跌3.6%,今年以来QDII基金平均业绩仍亏损19%,亏损幅度与国内股票基金在伯仲之间.

中国股市标杆沪综指.SSEC11月累计下跌5.46%,前11个月共回落16.9%.

11月中国各分类基金涨跌互见,货币市场型、债券型及保证型基金11月平均业绩为正,其余则全盘尽墨.其中中国股票型基金下跌3.82%,今年来累计下跌18.26%.(完)

--发稿 林琦; 审校 丁淑琴

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