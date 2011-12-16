〔印度央行〕维持指标附买回利率和附卖回利率不变,因经济显疲弱迹象

路透孟买12月16日电---印度央行周五维持指标利率不变,货币政策紧缩周期暂时停顿,因印度经济显示出疲弱迹象,但通胀却保持在高位运行.自2010年3月以来,印度央行已经升息13次.

印度央行将附买回利率INREPO=ECI维持在8.5%,附卖回利率INRREP=ECI亦维持在7.5%,同时将银行存款准备金率INCRR=ECI保持在6.00%不变.

* 印度央行称经济增长所面临的下档风险已经明显增大

* 印度央行称未来并不确定要进一步加息,将来的货币政策调整可能是扭转当前周期

* 印度央行称卢比汇率仍然承压,已经启动了一系列遏制卢比投机行为的举措

* 印度央行称,必须指出通胀风险依然很高

* 印度央行称,目前货币市场尚无明显的压力迹象

* 印度央行称将密切关注外部环境的变化,将针对局势的发展做出适当的反应

* 印度央行总裁称,将利用公开市场操作来管理流动性

* 印度央行总裁称,不能就央行何时降息进行揣测

* 印度央行总裁称,卢比的下跌给通胀带来上行压力 (完)