〔印度央行〕维持指标附买回利率和附卖回利率不变,因经济显疲弱迹象

欧元债市：近期遭重创的欧元区债市获喘息，德债收益率触及两周半低位
法国10年期公债收益率跌9个基点，至1.01%，较可比德债利差从早盘触及的79个基点收窄至约71个基点，前者为2012年11月以来最宽水准。
路透孟买12月16日电---印度央行周五维持指标利率不变,货币政策紧缩周期暂时停顿,因印度经济显示出疲弱迹象,但通胀却保持在高位运行.自2010年3月以来,印度央行已经升息13次.
印度央行将附买回利率INREPO=ECI维持在8.5%,附卖回利率INRREP=ECI亦维持在7.5%,同时将银行存款准备金率INCRR=ECI保持在6.00%不变.
* 印度央行称经济增长所面临的下档风险已经明显增大
* 印度央行称未来并不确定要进一步加息,将来的货币政策调整可能是扭转当前周期
* 印度央行称卢比汇率仍然承压,已经启动了一系列遏制卢比投机行为的举措
* 印度央行称,必须指出通胀风险依然很高
* 印度央行称,目前货币市场尚无明显的压力迹象
* 印度央行称将密切关注外部环境的变化,将针对局势的发展做出适当的反应
* 印度央行总裁称,将利用公开市场操作来管理流动性
* 印度央行总裁称,不能就央行何时降息进行揣测
* 印度央行总裁称,卢比的下跌给通胀带来上行压力 (完)
--编译 高琦; 审校 程琳
法国10年期公债收益率跌9个基点，至1.01%，较可比德债利差从早盘触及的79个基点收窄至约71个基点，前者为2012年11月以来最宽水准。
路透伦敦2月8日 - 英镑兑美元周三守在1.25美元上方，因央行对英国脱欧冲击经济的警告，未能逆转有关英国经济可能经受住升息暗示的积极影响。
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