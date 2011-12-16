〔中国票据市场〕转贴利率持稳,信贷规模调节到位料下周市场渐趋平淡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月16日电---中国票据市场转贴利率周五持稳,但因机构积极收票,本周整体仍有小幅下行.随着年底的临近,预计商业银行信贷规模调整也将逐步到位,下周市场或渐趋平淡.
"本周交易比较活跃,等到了二十几号的,该谈的都谈的差不多了,剩下就忙着交割了,"华南一银行交易员说.
他称,目前六个月的票据转贴年息可以谈到8.0%-8.2%左右,考虑到存贷比等考核压力,收票机构仍会保持相对强势的地位,转贴利率料难进一步回落.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
-------------------------------------------------------
今日 8.4510/8.0144 8.8100/8.4053 10.0909/9.2610
上日 8.4365/8.0144 8.7950/8.3920 10.0855/9.2560
-------------------------------------------------------
变动 +1.45bp/0 +1.5bp/+1.33bp +0.54bp/0.5bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价下跌**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.2421%,较上日6.2478%下跌.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.1832/3.1322 3.2462/3.1932
上日 3.1792/3.1272 3.2490/3.1972
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 杨淑祯
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。