〔中国票据市场〕转贴利率持稳,信贷规模调节到位料下周市场渐趋平淡

路透上海12月16日电---中国票据市场转贴利率周五持稳,但因机构积极收票,本周整体仍有小幅下行.随着年底的临近,预计商业银行信贷规模调整也将逐步到位,下周市场或渐趋平淡.

"本周交易比较活跃,等到了二十几号的,该谈的都谈的差不多了,剩下就忙着交割了,"华南一银行交易员说.

他称,目前六个月的票据转贴年息可以谈到8.0%-8.2%左右,考虑到存贷比等考核压力,收票机构仍会保持相对强势的地位,转贴利率料难进一步回落.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.4510/8.0144 8.8100/8.4053 10.0909/9.2610

上日 8.4365/8.0144 8.7950/8.3920 10.0855/9.2560

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变动 +1.45bp/0 +1.5bp/+1.33bp +0.54bp/0.5bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价下跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.2421%,较上日6.2478%下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1832/3.1322 3.2462/3.1932

上日 3.1792/3.1272 3.2490/3.1972

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 杨淑祯

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