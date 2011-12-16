土豆优酷互指“盗播” 开打版权战

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海12月16日电---中国网络视频公司土豆TUDO.O和优酷YOKU.N分别表示，将针对对方的视频版权侵权行为互诉对方。
土豆周一晚表示，优酷盗播土豆拥有授权的流行综艺节目《康熙来了》，该公司将采取法律行动。
土豆在一份电子邮件声明中称，《康熙来了》制作方台湾中天电视台11月与土豆签署独家协议，为其提供该节目。
土豆与中天电视台称，优酷盗取该节目，并上传至自己的平台。
优酷周五予以回击，称土豆盗播优酷60余部热播电视剧，该公司也将采取法律行动。
优酷发表声明称，双方间的法律调解已失败。
中国在线视频领域内容之战今年升温，各公司在节目上的投入显着增加，竞相争取广告客户。很多公司还与好莱坞片商签署协议，引入节目吸引人气。（完）
--编译：张家伟;发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。