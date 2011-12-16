土豆优酷互指“盗播” 开打版权战

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海12月16日电---中国网络视频公司土豆TUDO.O和优酷YOKU.N分别表示，将针对对方的视频版权侵权行为互诉对方。

土豆周一晚表示，优酷盗播土豆拥有授权的流行综艺节目《康熙来了》，该公司将采取法律行动。

土豆在一份电子邮件声明中称，《康熙来了》制作方台湾中天电视台11月与土豆签署独家协议，为其提供该节目。

土豆与中天电视台称，优酷盗取该节目，并上传至自己的平台。

优酷周五予以回击，称土豆盗播优酷60余部热播电视剧，该公司也将采取法律行动。

优酷发表声明称，双方间的法律调解已失败。

中国在线视频领域内容之战今年升温，各公司在节目上的投入显着增加，竞相争取广告客户。很多公司还与好莱坞片商签署协议，引入节目吸引人气。（完）