〔投行观点〕瑞银称瑞郎和黄金不再是避险投资品种

欧元债市：近期遭重创的欧元区债市获喘息，德债收益率触及两周半低位
法国10年期公债收益率跌9个基点，至1.01%，较可比德债利差从早盘触及的79个基点收窄至约71个基点，前者为2012年11月以来最宽水准。
路透苏黎世12月16日电---瑞银集团UBSN.VX投资长Alexander Friedman周五在致客户的信中说,瑞郎和黄金不再能够为投资者在市场动荡和欧元区债务危机之际提供避险保障.
"随着我们进入2012年,无论是黄金还是瑞郎都不再是避险投资品种,"Friedman在信中写道.
瑞士央行在9月誓言要将瑞郎兑欧元的汇率上限限制在1.20,该央行在本周的例行利率会议上宣称要守住该水准.
Friedman称,瑞士央行9月的行动一举将瑞郎拉出包括黄金,美国公债和日本公债在内的避险品种范围.(完)
--编译 吴云凌;审校 孙茉莉
法国10年期公债收益率跌9个基点，至1.01%，较可比德债利差从早盘触及的79个基点收窄至约71个基点，前者为2012年11月以来最宽水准。
路透伦敦2月8日 - 英镑兑美元周三守在1.25美元上方，因央行对英国脱欧冲击经济的警告，未能逆转有关英国经济可能经受住升息暗示的积极影响。
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