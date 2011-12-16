〔投行观点〕瑞银称瑞郎和黄金不再是避险投资品种

路透苏黎世12月16日电---瑞银集团UBSN.VX投资长Alexander Friedman周五在致客户的信中说,瑞郎和黄金不再能够为投资者在市场动荡和欧元区债务危机之际提供避险保障.

"随着我们进入2012年,无论是黄金还是瑞郎都不再是避险投资品种,"Friedman在信中写道.

瑞士央行在9月誓言要将瑞郎兑欧元的汇率上限限制在1.20,该央行在本周的例行利率会议上宣称要守住该水准.

Friedman称,瑞士央行9月的行动一举将瑞郎拉出包括黄金,美国公债和日本公债在内的避险品种范围.(完)