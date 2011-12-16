修正:〔中国税制〕上海明确增值税扩大试点范围,建筑及餐饮娱乐业等暂不纳入

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路透北京12月16日电---中国上海财税部门正式明确营业税改征增值税试点的范围,将在上海市交通运输业和部分现代服务业开展营业税改征增值税试点,建筑业、餐饮娱乐业等暂不纳入,自明年1月1日起实施.

新华周五报导援引上海税务部门公告称,上海市开展营业税改征增值税试点中,交通运输业包括陆路运输、水路运输、 航空运输、管道运输;部分现代服务业包括研发和技术、信息技术、文化创意、物流辅助、有形动产租赁和鉴证咨询.

目前,上海市的试点范围暂不包括建筑业、邮电通信业、销售不动产等行业以及餐饮、娱乐等服务业.

公告并对试点纳税人、应纳税额等都给出了明确规定和计算公式.

为保持现行营业税优惠政策的连续性,上海财税部门还决定,对现行部分营业税免税政策,在改征增值税後继续予以免征.为了保持增值税抵扣链条的完整性,对现行部分营业税减免税优惠,调整为增值税即征即退政策;对税负增加较多的部分行业,给予适当的税收优惠.

此外,针对有一些企业反映试点後其税负可能会有所增加的情况,上海财税部门表示,一方面将进一步加强政策的宣传和培训,用好试点过渡政策;另一方面将积极研究制定有针对性的扶持措施,以利於营业税改征增值税改革试点的过渡.

中国财政部11月公布营业税改征增值税试点方案,并称将营业税改征增值税是一项重要的结构性减税措施,改革试点行业总体税负将不增加或略有下降.而这一改革将力争在"十二五"(2011-2015年)期间逐步推广到全国范围.[ID:nCN1226356](完)