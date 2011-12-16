〔中国债市〕交易所信用债整体波幅不大,城投债走势现分化

路透上海12月16日电---中国证券交易所市场信用债本周整体波动幅度不大,政策面没有更多有分量的利好出炉,市场缺乏持续走强的动力;而上周表现尚可的城投债,本周走势现分化,部分品种卖压浮现,收益率出现反弹.

交易员并指出,年关将至,机构的交易热情逐渐下降,加之短期内消息面可能偏淡静,交易所信用债年底前难掀波澜,或将维持窄幅震荡走势.

"这周涨跌互现吧,城投债有些还可以,有些卖盘比较多,"上海一券商交易员称.

北京一券商分析师则认为,本周召开的中央经济工作会议重申了近期已确立的政策基调,表明货币政策放松仍会坚持微调的步伐,超预期放松的可能性不大,债市暂时缺乏做多的想象空间,更大的市场机会可能要待来年.

中国明年宏观经济政策轮廓终於拨云见日,新华社周三报导引述中央经济工作会议称,明年经济社会发展要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性.[ID:nCN1283394]

剩余期限近六年的10楚雄债CN122883=SS周五收报88.44元,对应收益率8.99%,较上周五下滑约0.6%.

以下是沪、深交易所主要债券指数情况:

证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低

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上证企业债指数.SSECBI 147.3920 +0.1384 147.4097 147.1830

上证公司债指数.SSEEBI 130.7993 +0.0406 130.8689 130.6423

上证分离债指数.SSEDCBI 131.0630 +0.1325 131.4223 130.4629

上证国债指数.SSEBI 131.0972 +0.1099 131.1466 131.0204

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深证企债指数.SZCBI 124.5300 -0.0220 124.6100 124.3870

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