〔中国债市〕交易所信用债整体波幅不大,城投债走势现分化

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月16日电---中国证券交易所市场信用债本周整体波动幅度不大,政策面没有更多有分量的利好出炉,市场缺乏持续走强的动力;而上周表现尚可的城投债,本周走势现分化,部分品种卖压浮现,收益率出现反弹.
交易员并指出,年关将至,机构的交易热情逐渐下降,加之短期内消息面可能偏淡静,交易所信用债年底前难掀波澜,或将维持窄幅震荡走势.
"这周涨跌互现吧,城投债有些还可以,有些卖盘比较多,"上海一券商交易员称.
北京一券商分析师则认为,本周召开的中央经济工作会议重申了近期已确立的政策基调,表明货币政策放松仍会坚持微调的步伐,超预期放松的可能性不大,债市暂时缺乏做多的想象空间,更大的市场机会可能要待来年.
中国明年宏观经济政策轮廓终於拨云见日,新华社周三报导引述中央经济工作会议称,明年经济社会发展要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性.[ID:nCN1283394]
剩余期限近六年的10楚雄债CN122883=SS周五收报88.44元,对应收益率8.99%,较上周五下滑约0.6%.
以下是沪、深交易所主要债券指数情况:
证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低
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上证企业债指数.SSECBI 147.3920 +0.1384 147.4097 147.1830
上证公司债指数.SSEEBI 130.7993 +0.0406 130.8689 130.6423
上证分离债指数.SSEDCBI 131.0630 +0.1325 131.4223 130.4629
上证国债指数.SSEBI 131.0972 +0.1099 131.1466 131.0204
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深证企债指数.SZCBI 124.5300 -0.0220 124.6100 124.3870
========================================================================(完)
--发稿 边竞/冉莹; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。