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债券 | 2011年 12月 16日 星期五 15:44 BJT

〔欧元债市〕避险买盘推升公债期货,临近年末市场人士交投谨慎

路透伦敦12月16日电---德国公债期货继上日下跌後周五小幅走升,对欧债危机的忧虑持续支撑避险资产,临近年末市场人士交投谨慎.

意大利将针对撙节计划进行信任投票,但由於意大利总理蒙堤在议会参众两院均享有压倒性的多数票,因此该计划今天下午应会轻松通过众议院的投票表决,然後送交参议院.

评级机构标准普尔调降评级的威胁仍继续对德法等政府产生影响.上周欧盟(EU)峰会前,标普把欧元区多个国家置于负面观察名单.该峰会的结果令市场失望.

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