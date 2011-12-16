〔中国债市〕人民币利率互换明显走跌,政策放松传言鼓舞市场

路透上海12月16日电---中国人民币利率互换(IRS)周五下行明显,且收益率曲线呈现陡峭化趋势.市场流动性较为宽松,且有传言称政策面可能进一步放松,市场信心受到鼓舞.下周走势将视政策面而定,若传言兑现则短端将加速下行.

交易员称,年前机构交易兴致不浓,寡淡交投下市场更易受消息面扰动,今日一年期左右的IRS报价下行5-6个基点(bp),长端则降幅稍逊.

"下午(利率互换报价)掉了一些,还是挺明显的,曲线有些陡峭化,主要是市场有一些传言吧,你看股市都涨了那麽多",北京一银行交易员称.

中国股市沪综指周五反弹收升2%,终结此前连续六日跌势.[ID:nCN1290146]

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五小幅下跌,隔夜和七天期资金供应充足.市场流动性宽松,不少银行都在寻求出借短期资金,造成回购利率下跌;但14天回购由於到期日接近年底,银行不愿出借,该品种利率小幅走升.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.0500/3.1820 2.7500/2.8467 2.7317/2.8250 2.8517/2.9517 2.7850/3.1225

周四 3.0700/3.1900 2.7793/2.8736 2.7471/2.8400 2.8771/2.9743 2.8220/3.1460

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变动 -0.0200/-0.0080 -0.0293/-0.0269 -0.0154/-0.0150 -0.0254/-0.0226 -0.0370/-0.0235

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年11月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.38亿元人民币,较10月的1,294.69亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 曾菱; 审校 黄凯

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