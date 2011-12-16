《热点透视》欧债危机就是财政管理危机?大错特错

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 隋芬

路透伦敦12月15日电---一根筋的人才会以为,欧元区危机就是政府负债过度.一些有头脑的分析师道出,问题远比这个深远得多.智库Ifo主席辛纳、智库Bruegel的Jean Pisani-Ferry,还有金融时报的Martin Wolf均认为,欧债危机只是表症--真正的病源其实是欧元区各国间的贸易失衡.这样分析起来,情况比目前表象还要糟糕.

这些悲观论者为自身看法找到了一个很好的切入点:欧元区那些政府财政状况最严峻的国家都是那些在经济景气年代仍有大额经常账赤字的国家,这些赤字需由资本账户资金流入来融资.而这些外资流向生产行业的微乎其微.有些被用来为政府赤字融资,有些最终流入了金融体系,帮助滋生了泡沫.当泡沫破裂,各国税收收入齐减,且在有些国家,银行落到需要政府救援的地步.然後投资者开始对债务人翻脸.

外债确是一大问题,但悲观论者也表示,解决方式不一定非得是削减债务.若采取过於严苛的手段来平衡国家预算,可能会引发杠杆化水平降低、通缩与经济萧条这样的滚雪球效应.而且即便政府控制住了债务与赤字,依旧存在的贸易失衡、地方性的金融扩张过度与情绪不稳定的投资者,仍会使得形势反复无常.

这个事情很可怕.但认为会出现经济萧条就有点悲观过头了,这麽想是没考虑到欧洲央行(ECB)创造货币的能力,以及各国政府重组银行资本和强迫其维持信贷流动的能力.

话说回来,悲观论者没把缔造此次危机与防范下次危机的责任归到政府身上,这是不对的.政府可以选择不积累大量的赤字,也可以控制金融机构.假如更多欧元区国家的政府作出明智选择,也就不会有现在的欧元区主权债危机了.如果他们将来能够谨慎行事,下一场危机也许能够避免.(完)