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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 16:23 BJT

〔日本金融〕监管机构惩罚花旗和瑞银当地机构,指称存在违规行为

路透东京12月16日电---日本金融监管机构周五决定对花旗集团(C.N)和瑞银UBSN.VX在日本的机构实施惩罚措施,包括将花旗大的金融产品零售市场业务暂停一个月,指称因违反了零售销售法规.

日本金融厅还表示,将惩罚花旗和瑞银的日本证券公司,因其调查发现一名曾供职于瑞银的雇员在转投花旗後,与其花旗的老板试图影响东京银行间拆放款利率(TIBOR)ZTIBOR.

日本金融厅将从1月10日至2月9日间禁止花旗银行(日本)向散户出售金融产品.万

--编译 王洋; 审校 高琦

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