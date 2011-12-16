〔日本金融〕监管机构惩罚花旗和瑞银当地机构,指称存在违规行为

路透东京12月16日电---日本金融监管机构周五决定对花旗集团(C.N)和瑞银UBSN.VX在日本的机构实施惩罚措施,包括将花旗大的金融产品零售市场业务暂停一个月,指称因违反了零售销售法规.

日本金融厅还表示,将惩罚花旗和瑞银的日本证券公司,因其调查发现一名曾供职于瑞银的雇员在转投花旗後,与其花旗的老板试图影响东京银行间拆放款利率(TIBOR)ZTIBOR.

日本金融厅将从1月10日至2月9日间禁止花旗银行(日本)向散户出售金融产品.万