〔日本金融〕监管机构惩罚花旗和瑞银当地机构,指称存在违规行为

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月16日电---日本金融监管机构周五决定对花旗集团(C.N)和瑞银UBSN.VX在日本的机构实施惩罚措施,包括将花旗大的金融产品零售市场业务暂停一个月,指称因违反了零售销售法规.
日本金融厅还表示,将惩罚花旗和瑞银的日本证券公司,因其调查发现一名曾供职于瑞银的雇员在转投花旗後,与其花旗的老板试图影响东京银行间拆放款利率(TIBOR)ZTIBOR.
日本金融厅将从1月10日至2月9日间禁止花旗银行(日本)向散户出售金融产品.万
--编译 王洋; 审校 高琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。