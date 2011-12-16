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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 16:05 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元盘旋在1.30美元略上方,受风险偏好升温提振

0749GMT--欧元EUR=持稳於1.3012美元,保持在1.30美元略上方,并脱离11个月低位1.2945美元,因美国数据较佳激励较高风险资产的买盘,提振欧元.

但市场担忧欧元区多个国家主权信用评级可能会遭调降,使欧元持续容易受到卖压重燃的冲击.(完)

--编译 兰秀娟;审校 田建华

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