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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 16:16 BJT

〔金属期市〕期铜反弹并缩小全周跌幅,受美国经济复苏迹象的鼓舞

路透吉隆坡12月16日电---铜价周五反弹并缩小全周跌幅,此前美国经济数据显示复苏迹象,而欧洲债务危机令新兴市场需求放缓.

0741GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨1.7%,至每吨7,332.25美元,全周跌幅缩窄至6.2%.LME期铜或将录得9月底以来最大单周跌幅,并出现三年来首次年线下跌.

沪铜交投最活跃的3月合约SCFc3上涨2.4%,至每吨54,300元人民币.前一日沪铜大跌至三周低点52,820元,今年以来累计下跌24%.

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