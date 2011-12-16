〔金属期市〕期铜反弹并缩小全周跌幅,受美国经济复苏迹象的鼓舞

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡12月16日电---铜价周五反弹并缩小全周跌幅,此前美国经济数据显示复苏迹象,而欧洲债务危机令新兴市场需求放缓.
0741GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨1.7%,至每吨7,332.25美元,全周跌幅缩窄至6.2%.LME期铜或将录得9月底以来最大单周跌幅,并出现三年来首次年线下跌.
沪铜交投最活跃的3月合约SCFc3上涨2.4%,至每吨54,300元人民币.前一日沪铜大跌至三周低点52,820元,今年以来累计下跌24%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。