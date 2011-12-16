〔韩国汇市〕韩元收升,受美国乐观数据和西班牙标债需求改善提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔12月16日电---韩元KRW=周五收升,此前美国经济数据表现乐观,且西班牙公债标售的买需升温.
韩元兑美元KRW=KFTC周五收报1,158.6,周四收盘价为1,163.0.不过好消息能否带到欧债危机出现转机,交易员还是表示怀疑.
一家当地银行的交易员说:"韩国股市收高,欧元和澳元上涨,尾盘时段出现了空头回补...周末没有特别的大事件,但这不足以促使投资者持仓过周末."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。