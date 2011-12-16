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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 16:28 BJT

〔韩国汇市〕韩元收升,受美国乐观数据和西班牙标债需求改善提振

路透首尔12月16日电---韩元KRW=周五收升,此前美国经济数据表现乐观,且西班牙公债标售的买需升温.

韩元兑美元KRW=KFTC周五收报1,158.6,周四收盘价为1,163.0.不过好消息能否带到欧债危机出现转机,交易员还是表示怀疑.

一家当地银行的交易员说:"韩国股市收高,欧元和澳元上涨,尾盘时段出现了空头回补...周末没有特别的大事件,但这不足以促使投资者持仓过周末."

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