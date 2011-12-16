版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 16:53 BJT

《外汇动态》圣诞假期来临投资者获利了结,欧元空头或遭遇冲击

0837GMT--下跌动能消散以及交易商愈发倾向获利了结准备度圣诞假期,提升了欧元/美元轧空的风险.

欧元区公债利差缩窄亦暗示更大的欧元上涨可能.但技术派偏爱做空,且投机客欲在1.3040-50附近逢高卖出.

大量停止单在1.3065上方.卖单还埋在1.3100美元,其上再次有停止单.(完)

--编译 田建华;审校 张明钧

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐