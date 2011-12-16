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货币新闻 | 2011年 12月 16日 星期五 17:22 BJT

〔中国经济〕"十二五"期间高技术服务业营收年均要增逾18%--国务院

路透北京12月16日电---中国为进一步推进产业结构调整,将加快发展高技术服务业;国务院周五发布意见称,"十二五"期间(2011-2015年),高技术服务业营业收入年均增长要达到18%以上.

刊登在中国政府网上的意见称,要加大财税支持,积极发挥财政资金的杠杆作用,利用创业投资引导基金、科技型中小企业创新基金等资金渠道,加大对高技术服务企业的支持力度,引导社会资金投向高技术服务业.

发展高技术服务业要坚持"分类指导、市场驱动、创新发展、开放合作"的原则,完善高发展环境,加强政策创新和试点示范,制定包括加大财税支持、拓展融资渠道、完善市场环境等政策.

意见还提到,目前高技术服务业尚处於发展初期,存在体制机制不健全、政策体系不完善、创新能力不足、服务品牌匮乏、国际化程度不高、高端人才短缺等突出问题,不能适应经济结构战略性调整的需要.

文件称,到2015年,高技术服务业将发展成中国经济的重要增长点,到2020年,中国将形成较为完善的高技术服务产业体系.(完)

欲了解更多详情,请点选中国政府网(here)

--发稿 赵红梅; 审校 丁淑琴

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