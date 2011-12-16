〔中国经济〕"十二五"期间高技术服务业营收年均要增逾18%--国务院

欧元债市：近期遭重创的欧元区债市获喘息，德债收益率触及两周半低位
法国10年期公债收益率跌9个基点，至1.01%，较可比德债利差从早盘触及的79个基点收窄至约71个基点，前者为2012年11月以来最宽水准。
路透北京12月16日电---中国为进一步推进产业结构调整,将加快发展高技术服务业;国务院周五发布意见称,"十二五"期间(2011-2015年),高技术服务业营业收入年均增长要达到18%以上.
刊登在中国政府网上的意见称,要加大财税支持,积极发挥财政资金的杠杆作用,利用创业投资引导基金、科技型中小企业创新基金等资金渠道,加大对高技术服务企业的支持力度,引导社会资金投向高技术服务业.
发展高技术服务业要坚持"分类指导、市场驱动、创新发展、开放合作"的原则,完善高发展环境,加强政策创新和试点示范,制定包括加大财税支持、拓展融资渠道、完善市场环境等政策.
意见还提到,目前高技术服务业尚处於发展初期,存在体制机制不健全、政策体系不完善、创新能力不足、服务品牌匮乏、国际化程度不高、高端人才短缺等突出问题,不能适应经济结构战略性调整的需要.
文件称,到2015年,高技术服务业将发展成中国经济的重要增长点,到2020年,中国将形成较为完善的高技术服务产业体系.(完)
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--发稿 赵红梅; 审校 丁淑琴
法国10年期公债收益率跌9个基点，至1.01%，较可比德债利差从早盘触及的79个基点收窄至约71个基点，前者为2012年11月以来最宽水准。
路透伦敦2月8日 - 英镑兑美元周三守在1.25美元上方，因央行对英国脱欧冲击经济的警告，未能逆转有关英国经济可能经受住升息暗示的积极影响。
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