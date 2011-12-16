〔外汇期权〕期权隐含波动率全线下挫,因风险偏好改善--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR伦敦12月16日电---期权隐含波动率全线下滑,因风险偏好隔夜改善,市场开始进入圣诞假日季.
欧元/美元期权隐含波动率昨日遭遇重大打击,指标一个月期价平期权波动率今天上午仅为13.2%,本周中期则为15.05%,一年期波动率从16.0%降至15.5%.一个月期风险逆转指标(RR)从2.65%降至2.45%,偏向欧元卖权.
一个月期英镑/美元期权波动率从本周的10.25%降至9.4%,一个月期欧元/英镑期权波动率重新测试近期所创的八个月低点8.0%,之前报9.0%.
欧元/瑞郎gamma遭遇打击,昨日瑞士央行未出台压低瑞郎汇价的措施.一周期价平期权波动率从16.0%降至7.25%,一个月期波动率目前报7.5%,之前为10.0%.
美元/瑞郎期权波动率也下挫,一个月期波动率从15.5%降至13.5%,与一个月期欧元/美元波动率的差距从1.0个百分点降至0.4个百分点.
澳元/美元短天期波动率大幅下跌,一个月期波动率仅为14.25%,为9月初以来的首次.一个月期/delta值0.25的RR从3.75%降至2.75%,偏向澳元卖权.
受现汇市场的影响,美元/日圆期权波动率创下数年低点,一个月期波动率报7.2%,三个月期波动率报8.8%,一年期波动率在11.65%.(完)
--编译 王洋;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。