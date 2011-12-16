〔外汇期权〕期权隐含波动率全线下挫,因风险偏好改善--IFR

IFR伦敦12月16日电---期权隐含波动率全线下滑,因风险偏好隔夜改善,市场开始进入圣诞假日季.

欧元/美元期权隐含波动率昨日遭遇重大打击,指标一个月期价平期权波动率今天上午仅为13.2%,本周中期则为15.05%,一年期波动率从16.0%降至15.5%.一个月期风险逆转指标(RR)从2.65%降至2.45%,偏向欧元卖权.

一个月期英镑/美元期权波动率从本周的10.25%降至9.4%,一个月期欧元/英镑期权波动率重新测试近期所创的八个月低点8.0%,之前报9.0%.

欧元/瑞郎gamma遭遇打击,昨日瑞士央行未出台压低瑞郎汇价的措施.一周期价平期权波动率从16.0%降至7.25%,一个月期波动率目前报7.5%,之前为10.0%.

美元/瑞郎期权波动率也下挫,一个月期波动率从15.5%降至13.5%,与一个月期欧元/美元波动率的差距从1.0个百分点降至0.4个百分点.

澳元/美元短天期波动率大幅下跌,一个月期波动率仅为14.25%,为9月初以来的首次.一个月期/delta值0.25的RR从3.75%降至2.75%,偏向澳元卖权.

受现汇市场的影响,美元/日圆期权波动率创下数年低点,一个月期波动率报7.2%,三个月期波动率报8.8%,一年期波动率在11.65%.(完)