〔欧洲金融〕EFSF发债说明书将去掉欧元分裂假设

欧元债市：近期遭重创的欧元区债市获喘息，德债收益率触及两周半低位
法国10年期公债收益率跌9个基点，至1.01%，较可比德债利差从早盘触及的79个基点收窄至约71个基点，前者为2012年11月以来最宽水准。
路透伦敦12月16日电---欧洲金融稳定机构(EFSF)一名消息人士周五称,EFSF抒困基金从最近的发债说明书初稿中去掉了欧元瓦解这条假设,彰显出欧盟官员对该问题日益敏感.
金融时报周四报导,说明书草案中有明确警告投资者欧元可能分裂,甚至是不再是"法定货币".
该抒困基金一名消息人士对路透称,此条款是编纂发债文件的律师加入的内容,但管理层并未批准,最终的说明书也不会包含该内容.
该消息人士称:"这句警告欧元区瓦解风险的话,是在草案括号里的,将被去掉."(完)
--编译 程琳; 审校 高琦
法国10年期公债收益率跌9个基点，至1.01%，较可比德债利差从早盘触及的79个基点收窄至约71个基点，前者为2012年11月以来最宽水准。
路透伦敦2月8日 - 英镑兑美元周三守在1.25美元上方，因央行对英国脱欧冲击经济的警告，未能逆转有关英国经济可能经受住升息暗示的积极影响。
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