〔欧洲金融〕EFSF发债说明书将去掉欧元分裂假设

路透伦敦12月16日电---欧洲金融稳定机构(EFSF)一名消息人士周五称,EFSF抒困基金从最近的发债说明书初稿中去掉了欧元瓦解这条假设,彰显出欧盟官员对该问题日益敏感.

金融时报周四报导,说明书草案中有明确警告投资者欧元可能分裂,甚至是不再是"法定货币".

该抒困基金一名消息人士对路透称,此条款是编纂发债文件的律师加入的内容,但管理层并未批准,最终的说明书也不会包含该内容.

该消息人士称:"这句警告欧元区瓦解风险的话,是在草案括号里的,将被去掉."(完)